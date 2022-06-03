ВСУ отбили у россиян 20% территории Северодонецка 5 3.06.2022, 21:30

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Об этом сообщил глава Луганской области.

Украинские войска отбили у оккупантов 20% территории Северодонецка.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что ВСУ предпринимают героические усилия, чтобы враг не прошел.

"Я уже слышал много раз, что Северодонецк российская армия захватила полностью. Так вот хочу сказать, что нет, не захватили полностью. Более того, если раньше была тяжелая ситуация - было где-то 70% захваченной территории, то уже где-то 20% подвинули назад. Я вижу то подкрепление, которое приходит к нашим военным, и я понимаю, что две недели... нет, не реально, не возьмут", - сказал Гайдай.

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