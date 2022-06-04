ISW: В Изюме уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия России 4 4.06.2022, 8:23

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РФ понесла серьезные потери из-за командиров.

В городе Изюм Харьковской области была уничтожена почти вся 35-я общевоинская армия Российской Федерации из-за того, что командиры были некомпетентны.

Командиры не учли боевых вызовов, тяжелая артиллерия не вовремя ремонтировалась, и подразделения не были обеспечены необходимым оборудованием, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российского микроблогера.

По его сведениям, российским силам также не хватало эффективного общения с командными центрами, и оккупанты полагались на мессенджеры из-за дефицита зашифрованных телефонов.

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