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ISW: В Изюме уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия России

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  • 4.06.2022, 8:23
  • 14,704
ISW: В Изюме уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия России

РФ понесла серьезные потери из-за командиров.

В городе Изюм Харьковской области была уничтожена почти вся 35-я общевоинская армия Российской Федерации из-за того, что командиры были некомпетентны.

Командиры не учли боевых вызовов, тяжелая артиллерия не вовремя ремонтировалась, и подразделения не были обеспечены необходимым оборудованием, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные российского микроблогера.

По его сведениям, российским силам также не хватало эффективного общения с командными центрами, и оккупанты полагались на мессенджеры из-за дефицита зашифрованных телефонов.

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