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Украинские бойцы сожгли российский танк Т90М с помощью шведской ракеты «Карл Густав»

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  • 4.06.2022, 8:45
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Украинские бойцы сожгли российский танк Т90М с помощью шведской ракеты «Карл Густав»

Карма догнала военных преступников путина, расстрелявших колонну мирных жителей.

Под Старым Салтовом, на Харьковщине, карма догнала военных преступников путина, расстрелявших колонну мирных жителей, пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Бойцы территориальной обороны сожгли российский танк Т90М с помощью шведской ракеты «Карл Густав», которую нам прислала Канада. Экипаж оккупантов сгорел вместе со своей консервной банкой.

«Именно этот танк и этот экипаж расстреляли колонну с мирными жителями, которые хотели эвакуироваться из села. Было убито более 10 человек, среди которых —ребенок. Еще один ребенок с мамой находятся в реанимации», — рассказывают военные.

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