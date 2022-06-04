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Партизаны довели до паники напуганных оккупантов Херсонщины

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  • 4.06.2022, 9:44
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Партизаны довели до паники напуганных оккупантов Херсонщины

Без охраны и бронежилетов — ни шагу.

Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

Местные жители продолжают оказывать сопротивление.

"Ежедневно в областном центре появлются флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются листовки", - отмечают в командовании.

Такое поведение херсонцев пугает оккупантов.

"Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Боятся за свою жизнь. Поэтому в район Херсона подтянули до 4 самоходных пушек большой мощности типа "Пион", - сказано в сообщении.

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