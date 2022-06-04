Партизаны довели до паники напуганных оккупантов Херсонщины

Партизаны довели до паники напуганных оккупантов Херсонщины3
- 4.06.2022, 9:44
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Без охраны и бронежилетов — ни шагу.
Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.
Местные жители продолжают оказывать сопротивление.
"Ежедневно в областном центре появлются флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются листовки", - отмечают в командовании.
Такое поведение херсонцев пугает оккупантов.
"Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Боятся за свою жизнь. Поэтому в район Херсона подтянули до 4 самоходных пушек большой мощности типа "Пион", - сказано в сообщении.