ВСУ разгромили оккупантов на Харьковщине: враг «эвакуирует» с поля боя 100 единиц техники 2 4.06.2022, 10:40

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Командование РФ надеется ее «реанимировать».

Украинские военные сильно ударили по позициям российских оккупантов на Харьковщине и изуродовали кучу техники. Рашисти "эвакуируют" около 100 единиц техники с надеждой на ее ремонт. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты пытаются удержать занятые позиции. В направлении населенного пункта Шиповатое они переместили колонну техники с горючим и боеприпасами.

"В обратном направлении россияне вывозят поврежденное вооружение и военную технику", - говорится в сообщении.

Рашисты продолжают активно обстреливать позиции украинских военных вблизи Глубокого, Русских Тишок, Старого Салтова и Черкасских Тишок.

Кроме того, оккупанты запустили ракету по объекту транспортной инфраструктуры в районе Мохнача.

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