Со дна Киевского моря подняли еще один вертолет оккупантов: зрелищное видео 1 4.06.2022, 10:51

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Его подбили в первый же день полномасштабной войны.

Российские захватчики в войне против Украины потеряли уже очень много своей техники, в том числе и вертолетов. Большая часть из них "покоится" на украинской земле.

Один из вертолетов захватчиков (то, что от него осталось) удалось вытащить со дна Киевского моря. В сети появилось зрелищное видео, как доставали "маталлолом".

Опубликовал кадры начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. На них видны обломки летательного аппарата, сбитого Вооруженными Силами Украины.

"Долетался... Только что из Киевского водохранилища достали этот вражеский вертолет, точнее то, что от него осталось после прекрасной работы Вооруженных Сил Украины",– написал Небитов.

Что известно об этом вражеском вертолете

Как отметил начальник полиции Киевской области, по предварительным данным вертолет подбили ВСУ еще в первый день полномасштабной войны – 24 февраля.

Подтвердили такую информацию и в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Там заметили, что именно благодаря этой вражеской "птичке" российская армия намеревалась идти на Киев. Однако планам захватчиков не суждено было осуществиться. Вероятно, членов экипажа вертолета уже съели рыбы на дне Киевского моря.

"Двое оккупантов домой теперь точно не вернутся. Вместе к победе", – подытожил Небитов. Отметим, по состоянию на вечер 3 июня полиция Киевщины проводила осмотр места происшествия.

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