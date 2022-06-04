Россия стянула в Черное море пять больших десантных кораблей

Россия стянула в Черное море пять больших десантных кораблей11
- 4.06.2022, 11:17
- 5,454
Оккупанты готовят подводный эскорт для крейсера «Москва»?
Российская Федерация стянула в Черное море пять больших десантных кораблей.
Десантные корабли РФ собрала из трех своих военно-морских флотов, сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на сведения своего корреспондента.
По его данным, возле берегов захваченного Крыма в самом крупном ответвлении Севастопольской бухты - в Южной бухте, возле минной стенки пришвартованы четыре больших десантных корабля.
Стоит отметить, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину бортовые номера кораблей противника закрашены, чтобы было сложнее идентифицировать однотипные единицы.