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Россия стянула в Черное море пять больших десантных кораблей

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  • 4.06.2022, 11:17
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Россия стянула в Черное море пять больших десантных кораблей

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Российская Федерация стянула в Черное море пять больших десантных кораблей.

Десантные корабли РФ собрала из трех своих военно-морских флотов, сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на сведения своего корреспондента.

По его данным, возле берегов захваченного Крыма в самом крупном ответвлении Севастопольской бухты - в Южной бухте, возле минной стенки пришвартованы четыре больших десантных корабля.

Стоит отметить, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину бортовые номера кораблей противника закрашены, чтобы было сложнее идентифицировать однотипные единицы.

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