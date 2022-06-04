закрыть
4 июня 2022, суббота, 14:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жена русского офицера попросила мужа пристрелить солдата, чтобы «не портил нервы»

16
  • 4.06.2022, 12:18
  • 8,308
Жена русского офицера попросила мужа пристрелить солдата, чтобы «не портил нервы»

Разговор перехватила украинская разведка.

Жена командира российской армии советует своему мужу показательно пристрелить одного военного, "чтобы нервы не портили". Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре.

Российский оккупант жалуется на низкий боевой дух и нежелание солдат воевать в Украине. Женщина посоветовала "не церемониться с ними".

"Ну а зачем ты их жалеешь, если они так тебе все нервы портят? Что ты им, козел отпущения, терпеть их? ... Да ну, одного пристрелить показательно – другие может позатыкаются. Знаешь как говорят – бей своих, чтобы чужие боялись", - говорит женщина своему мужу-оккупанту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина
Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин