Жена русского офицера попросила мужа пристрелить солдата, чтобы «не портил нервы»16
- 4.06.2022, 12:18
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Разговор перехватила украинская разведка.
Жена командира российской армии советует своему мужу показательно пристрелить одного военного, "чтобы нервы не портили". Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре.
Российский оккупант жалуется на низкий боевой дух и нежелание солдат воевать в Украине. Женщина посоветовала "не церемониться с ними".
"Ну а зачем ты их жалеешь, если они так тебе все нервы портят? Что ты им, козел отпущения, терпеть их? ... Да ну, одного пристрелить показательно – другие может позатыкаются. Знаешь как говорят – бей своих, чтобы чужие боялись", - говорит женщина своему мужу-оккупанту.