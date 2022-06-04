Потери РФ в войне с Украиной пересекли новую психологическую отметку 4.06.2022, 12:35

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Наибольшие потери за сутки противник понес на Запорожском направлении.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля всего уничтожено 31 тыс. 050 российских военных, из которых около 100 - за минувшие сутки.

Потери противника на 4 июня ориентировочно составили:

личного состава — около 31050 (+100) лиц ликвидировано,

танков — 1376 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 3379 (+13) ед,

артиллерийских систем — 680 (+5) ед,

РСЗО — 207 (+0) ед,

средства ПВО — 95 (+0) ед,

самолетов — 210 (+0) ед,

вертолетов — 175 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 540 (+5),

крылатые ракеты — 122 (+1),

корабли/катера — 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2337 (+8) ед,

специальная техника — 52 (+1).

«Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.

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