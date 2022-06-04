Потери РФ в войне с Украиной пересекли новую психологическую отметку
- 4.06.2022, 12:35
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Наибольшие потери за сутки противник понес на Запорожском направлении.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля всего уничтожено 31 тыс. 050 российских военных, из которых около 100 - за минувшие сутки.
Потери противника на 4 июня ориентировочно составили:
личного состава — около 31050 (+100) лиц ликвидировано,
танков — 1376 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 3379 (+13) ед,
артиллерийских систем — 680 (+5) ед,
РСЗО — 207 (+0) ед,
средства ПВО — 95 (+0) ед,
самолетов — 210 (+0) ед,
вертолетов — 175 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 540 (+5),
крылатые ракеты — 122 (+1),
корабли/катера — 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 2337 (+8) ед,
специальная техника — 52 (+1).
«Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.