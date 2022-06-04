На Луганщине ВСУ ликвидировали десантников РФ, совершавших зверства под Киевом 4 4.06.2022, 12:58

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Бойцы бригады имени короля Даниила подбили БМД-4М врага

На Луганщине украинские военные захватили боевую машину десанта, экипаж которой совершал зверства на Киевщине.

Об этом сообщили в 24 отдельной механизированной бригаде им. короля Данила.

Экипаж захваченной БМД-4М был уничтожен.

"31 отдельная десантно-штурмовая бригада – именно это подразделение оккупантов совершал свои зверства на Киевщине начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. После "достойной встречи" на севере нашего государства, эта орда приехала на Луганщину", - говорится в сообщении.

Украинские военные забрали себе полностью пригодную для дальнейшего использования БМД-4М.

"После небольшого ремонта машина будет выполнять боевые задачи, а вот ее экипажу не поможет уже ничего. Все будет Украина", - добавили в сообщении.

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