Археологи нашли ранее неизвестный город цивилизации майя 4.06.2022, 13:35

Он насчитывает полторы тысячи лет.

Майя – одна из цивилизаций Мезоамерики. Она известна своей развитой культурой и, конечно же, городами, руины которых до сих пор находят на обширных территориях, принадлежащих сегодня странам Северной Америки, пишет портал arkeonews.net.

Город, который назвали Сиол (или Ксиол), что на языке майя означает "дух человека", открыли археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) недалеко от Мериды на полуострове Юкатан. Там жили около 4000 человек.

Утерянный город майя

Сиол процветал между 600 и 900 годами нашей эры, в поздний классический период майя. Впервые он был обнаружен в 2015 году, но результаты раскопок и реставрационных работ стали достоянием общественности только сейчас.

Открытие этого города майя важно. Во-первых, из-за его поразительной монументальной архитектуры. А во-вторых, потому, что он был восстановлен, несмотря на то, что находится на частной земле, – говорит глава INAH на Юкатане Артуро Чаб Карденас.

Это место представляет особый интерес благодаря своей архитектуре в стиле пуук. В этом же стиле построена пирамида Чичен-Ица.

Пуук – архитектурный стиль, характерный для классической эпохи майя VII-X веков. Названный по имени холмов Пуук на юго-западе Юкатана, где сосредоточены самые яркие достопримечательности. Архитектура характеризуется множеством иконографических деталей, за что этот стиль еще называют "индейским барокко".

Церемониальный комплекс открытого города состоит из платформы и небольшой пирамиды.

Исследователи также обнаружили руины дворца, площади, приподнятые платформы, резные каменные головы и каменные алтари.

Рядом с городом находится сенот – естественный карстовый провал, похожий на воронку. Его, скорее всего, использовали для ритуальных подношений богам.

Археологи выделили свидетельство существования разных социальных классов.

Были люди из разных социальных слоев: священники, писцы, жившие в этих больших дворцах, а также были простые люди, жившие в небольших зданиях. Мы, археологи, удивлены, потому что не ожидали найти столь хорошо сохранившийся памятник, — сказал Карлос Пераса, один из археологов, ведущих раскопки.

Археологи раскопали 38 погребальных захоронений с подношениями в виде керамики, украшений из обсидиана и кремневых орудий.

Была обнаружена новая антропологическая информация о жителях Сиола и их похоронных обычаях.

Остатки пищи позволяют предположить, что жители-хлеборобы дополняли свой рацион рыбой.

К настоящему времени команда определила и восстановила 12 построек, а также дополнительные свидетельства человеческой деятельности на более широкой территории — в окрестных полях и джунглях.

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