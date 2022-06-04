Рашисты подожгли деревянный скит Святогорской лавры 3 4.06.2022, 13:59

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Ничего святого.

Россия продолжает обстреливать гражданские объекты по всей территории Украины. В этот раз под обстрел попал скит Святогорской лавры в Донецкой области.

Фотографию горящего деревянного скита опубликовал украинский военный Юрий Кочевенко.

"Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", – написал Юрий Кочевенко.

Всехсвятский скит Святогорской лавры — это деревянная церковь, ее после восстановления Украиной Независимости построили на месте предыдущего скита, который после Второй мировой войны взорвали представители советской власти.

Всехсвятский скит Святогорской лавры расположен в селе Татьяновка, на противоположной стороне реки Северский Донец от Святогорска. Именно за переправу над этой рекой сейчас идут упорные бои.

Сама Святогорская лавра принадлежит православной церкви Московского патриархата.

Обстрелы церквей оккупантами

Российские оккупанты уже не впервые прибегают к массовым обстрелам церквей по всей территории Украины. Они попадали в храмы в Харькове, когда обстреливали город, окружив его.

Повредили оккупанты церковь, когда нанесли удар крылатыми ракетами по Одессе 2 мая. Тогда в результате обстрела погиб 15-летний парень.

И даже церкви Святогорской лавры были разрушены в результате обстрелов оккупантами. 9 мая оккупанты ракетными ударами уничтожили Свято-Георгиевский скит в селе Краснополье. Оно как раз на пути между Изюмом, где у оккупантов логистический штаб, и Славянском, на который они наступают. Этот скит тоже принадлежит Святогорской лавре.

30 мая во время обстрела Святогорска уже сама Свято-Успенская Святогорская лавра попала под обстрелы. Кроме разрушений построек, не обошлось без жертв. Погибли двое монахов и одна монахиня.

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