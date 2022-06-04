Подразделения РФ отходят из Северодонецка из-за контрнаступления «Интернационального легиона» 7 4.06.2022, 16:43

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Иностранный легион отбрасывает оккупантов из Северодонецка.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что бойцы "Интернационального легиона" контратакуют оккупантов в Северодонецке. Российские подразделения вынуждены отступать. Об этом он сообщил в Telegram, пишет unian.net.

"Подтверждается информация о контратаке противника в Северодонецке. По имеющимся данным из нескольких источников, украинцы ввели в бой подразделения иностранных наемников, в основном поляков (хотя в эфире присутствуют и переговоры на английском)", - заявил Гиркин.

Он также уточнил, что защитники Украины продвигаются, а российские подразделения отходят.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее подтвердил, что в область на помощь украинским военным прибыли бойцы "Интернационального легиона". По его данным, добровольцы, воюющие на стороне Украины, прибыли в Северодонецк.

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