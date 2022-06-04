ВСУ справились с еще одним вертолетом россиян на Донбассе

ВСУ справились с еще одним вертолетом россиян на Донбассе3
- 4.06.2022, 18:36
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На кадрах видно, как техника захватчиков падает и загорается.
Вооруженные силы Украины приземлили очередную вражескую "птичку". Техники россиян, в частности, на Донбассе стало еще меньше. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".
- Еще один вражеский вертолет нашел последнюю пристань на Донбассе! Верьте в наших воинов! Верьте в ВСУ! – говорится в сообщении.
На кадрах видно, как техника захватчиков падает и загорается.