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ВСУ справились с еще одним вертолетом россиян на Донбассе

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  • 4.06.2022, 18:36
  • 5,502
ВСУ справились с еще одним вертолетом россиян на Донбассе

На кадрах видно, как техника захватчиков падает и загорается.

Вооруженные силы Украины приземлили очередную вражескую "птичку". Техники россиян, в частности, на Донбассе стало еще меньше. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

- Еще один вражеский вертолет нашел последнюю пристань на Донбассе! Верьте в наших воинов! Верьте в ВСУ! – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как техника захватчиков падает и загорается.

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