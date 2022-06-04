Ученые «поймали» необычный сигнал из космоса 4.06.2022, 18:45

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Его отправляет неизвестный науке объект.

Астрономы обнаружили новый тип нейтронной звезды, которая не похожа ни на одну из известных подобных ей звезд. Австралийские ученые провели наблюдение области космоса под названием Vela-X 1 в Млечном Пути, которая находится на расстоянии в 1300 световых лет от нас и заметили необычный радиосигнал, который длился всего 300 миллисекунд. Все указывает на нейтронную звезду, но она не похожа ни на один известный науке объект, сообщает ScienceAlert (перевод — focus.ua).

"Мы обнаружили сигналы с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. Я и мои коллеги провели анализ и выяснили, что эти очень короткие сигналы повторяются примерно каждые 76 секунд. Это нас озадачило, так как сигналы от большинства нейтронных звезд повторяются в течение нескольких секунд или даже миллисекунд", — говорит Маниша Калеб из Сиднейского университета.

Пульсар или магнетар?

Ученые назвали новый объект PSR J0941-4046 и пришли к выводу, что эта нейтронная звезда имеет некоторые характеристики пульсара или магнетара.

Пульсар – это очень плотная нейтронная звезда, которая является конечным продуктом эволюции погасших гигантских звезд.

Магнетар — это нейтронная звезда с очень мощным магнитным полем, и только некоторые из них выпускают радиосигналы.

"Мы считаем, что объект PSR J0941-4046 – это абсолютно новый тип звезд, который излучает радиосигналы, и эта звезда вращается очень медленно по сравнению с другими пульсарами. Эта звезда выпускает свои сигналы с невероятным постоянством", — говорит Калеб.

Разные виды сигналов

Новый звездный объект также уникален тем, что его обнаружили в регионе, где астрономы вообще не ожидали зафиксировать радиоизлучений. Предполагалось, что находящиеся здесь нейтронные звезды уже завершают свой жизненный цикл, а потому либо вообще неактивны или очень малоактивны.

"PSR J0941-4046 меняет наше понимание появления и развития нейтронных звезд. Что еще примечательно в этой звезде, так это то, что она выпускает по крайней мере семь разных сигналов, тогда как другие нейтронные звезды не могут похвастаться таким разнообразием. Такое количество разных сигналов, а также частота их появления скорее всего, связаны с неизвестным пока науке механизмом излучения этой звезды", — говорит Калеб.

Ученые обнаружили, что один из сигналов похож на загадочные быстрые радиовсплески — короткие радиосигналы неизвестного происхождения. Если ученые найдут этому подтверждение, то скорее всего, эта нейтронная звезда будет новым типом магнетара. Считается, что эти звезды могут быть источником быстрых радиовсплесков.

"Пока что мы не знаем, как давно PSR J0941-4046 проявляет свою активность в радиодиапазоне. Также мы не знаем, сколько таких объектов может существовать в галактике. Ведь нам просто повезло уловить эти сигналы, так как мы можем наблюдать радиоизлучение от PSR J0941-4046 только в течение очень короткого времени вращения этой звезды", — говорит Калеб.

Ученые все же считают, что, учитывая сложность обнаружения таких объектов, то в галактике может существовать целая серия таких звезд, которые еще предстоит открыть.

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