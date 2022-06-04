Украинские артиллеристы эффектно разгромили скопление техники оккупантов

Украинские артиллеристы эффектно разгромили скопление техники оккупантов3
- 4.06.2022, 19:34
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Позиции захватчиков и их броню зафиксировал украинский дрон.
Украинские артиллеристы мощно ударили по скоплению российской техники на Донбассе. Видео атаки появилось в сети.
Позиции захватчиков и их броню зафиксировал украинский дрон. С воздуха удалось эффективно корректировать огонь артиллерии.
Воины ударили не только по вражеской технике, но и по домам, которые заняли российские захватчики. Среди уничтоженного: три БТР-82А, Т-72Б, БМП оккупантов. Потери в живой силе уточняются.