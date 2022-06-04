Украинские артиллеристы эффектно разгромили скопление техники оккупантов 3 4.06.2022, 19:34

4,638

Позиции захватчиков и их броню зафиксировал украинский дрон.

Украинские артиллеристы мощно ударили по скоплению российской техники на Донбассе. Видео атаки появилось в сети.

Позиции захватчиков и их броню зафиксировал украинский дрон. С воздуха удалось эффективно корректировать огонь артиллерии.

Воины ударили не только по вражеской технике, но и по домам, которые заняли российские захватчики. Среди уничтоженного: три БТР-82А, Т-72Б, БМП оккупантов. Потери в живой силе уточняются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».