закрыть
4 июня 2022, суббота, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские артиллеристы эффектно разгромили скопление техники оккупантов

3
  • 4.06.2022, 19:34
  • 4,638
Украинские артиллеристы эффектно разгромили скопление техники оккупантов

Позиции захватчиков и их броню зафиксировал украинский дрон.

Украинские артиллеристы мощно ударили по скоплению российской техники на Донбассе. Видео атаки появилось в сети.

Позиции захватчиков и их броню зафиксировал украинский дрон. С воздуха удалось эффективно корректировать огонь артиллерии.

Воины ударили не только по вражеской технике, но и по домам, которые заняли российские захватчики. Среди уничтоженного: три БТР-82А, Т-72Б, БМП оккупантов. Потери в живой силе уточняются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина
Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман
Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин