закрыть
5 июня 2022, воскресенье, 11:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне обстреляли Киев ракетами

9
  • 5.06.2022, 8:16
  • 12,310
Россияне обстреляли Киев ракетами

Видеофакт.

В результате ракетных ударов по столице Украины утром 4 июня жертв нет, один человек пострадал. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Друзья! Насчет утренних взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали», – написал Кличко.

На местах, попавших под атаки, работают соответствующие службы, пишет «Гордон».

Ранним утром в Киеве прогремело несколько взрывов. Также об обстрелах поблизости сообщил мэр Броваров Киевской области.

Местные Telegram-каналы пишут, что в столице из-за пожаров много дыма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович
«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки?
Где была ваша прозорливость 24 февраля, когда с территории Беларуси пошли танки? Наталья Радина
Самая большая глупость Путина
Самая большая глупость Путина Томас Фридман