Россияне обстреляли Киев ракетами

Россияне обстреляли Киев ракетами9
- 5.06.2022, 8:16
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Видеофакт.
В результате ракетных ударов по столице Украины утром 4 июня жертв нет, один человек пострадал. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Друзья! Насчет утренних взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали», – написал Кличко.
На местах, попавших под атаки, работают соответствующие службы, пишет «Гордон».
Ранним утром в Киеве прогремело несколько взрывов. Также об обстрелах поблизости сообщил мэр Броваров Киевской области.
Местные Telegram-каналы пишут, что в столице из-за пожаров много дыма.