Россияне обстреляли Киев ракетами 9 5.06.2022, 8:16

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Видеофакт.

В результате ракетных ударов по столице Украины утром 4 июня жертв нет, один человек пострадал. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Друзья! Насчет утренних взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали», – написал Кличко.

На местах, попавших под атаки, работают соответствующие службы, пишет «Гордон».

Ранним утром в Киеве прогремело несколько взрывов. Также об обстрелах поблизости сообщил мэр Броваров Киевской области.

Местные Telegram-каналы пишут, что в столице из-за пожаров много дыма.

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