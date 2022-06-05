Что известно о белорусах, которые воюют в Украине на стороне России 8 5.06.2022, 8:54

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Российские спецслужбы вербуют в армию вторжения белорусских военных.

После начала полномасштабного российского вторжения сотни белорусов пошли защищать Украину с оружием в руках. Белорусские добровольцы сформировали в составе ВСУ батальон имени Кастуся Калиновского, который сейчас планируется переформатировать в полк. Но есть и те белорусские граждане, кто сейчас воюет на стороне России. Belsat.eu рассказывает, что сейчас известно об участии белорусов в российской агрессии.

Старая гвардия боевиков

В период с 2014 по 2021 год в боевых действиях на Донбассе на стороне «ЛДНР» принимали участие сотни белорусов. Исследовательская организация The Soufan Center в 2019 году оценивала количество белорусов, воевавших на стороне «ЛДНР», приблизительно в 500 человек. По данным из книги «Белорусский Донбасс», всего против Украины с 2014 по 2020 годы могли воевать 700-750 белорусов. В созданную совместно КГБ и МВД базу данных боевиков, опубликованную инициативой ByPol, вовлечены 140 фамилий.

Часть тех, кто воевал на Донбассе еще в 2014-2015 годах, потом осели в Донецке и Луганске, завели там семьи и стали служить в подразделениях «ДНР» и «ЛНР» на постоянной основе. Вероятно, большинство должно было принимать участие в боевых действиях после 24 февраля 2022 года. Но общее количество белорусов в рядах формирований «ЛДНР» даже приблизительно сегодня оценить невозможно. В открытых источниках есть сведения только о единицах.

Например, после начала большой войны неоднократно появлялся в видеороликах пропагандистских ресурсов минчанин Андрей Гришутин (1979 года рождения). Ранее в Беларуси он служил в спецназе в/ч 3214. На Донбассе Гришутин с позывным Белорус воюет как минимум с 2015 года.

Засветился в социальных сетях после 24 февраля и еще один боевик из Беларуси – Анатолий Молчанов (1970 года рождения). Молчанов воюет с самого начала российско-украинского конфликта, принимал участие еще в аннексии Крыма в 2014-м. По опубликованной ByPol информации, в Беларуси он имел две судимости и был в поле зрения спецслужб из-за причастности к маргинальным российским организациям «Белая гвардия» и «Российская освободительная армия».

Подозреваемые в военных преступлениях

К 2022 году не менее 12 белорусов засветились в составе российской ЧВК Вагнера. Минимум двое из них – Александр Ступницкий и Сергей Сазанов – принимали участие в полномасштабном вторжении.

24 мая СБУ сообщила, что они подозреваются в участии в военных преступлениях в селе Матижин, что в Киевской области. Всего речь о 14 эпизодах: убийства гражданских лиц, сжигание домов, пытки и содержание людей в подвалах в бесчеловечных условиях, кража.

Вербовка, генерал и сбитый летчик

В марте 2022 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские спецслужбы вербуют в армию вторжения белорусских военных.

По информации украинской разведки, за выполнение «спецзаданий» белорусам предлагали финансовое обеспечение в размере $ 1000-1500 в месяц. К тому же льготное обучение в российских военных вузах (например, Рязанское воздушно-десантное командное училище). Тех, кто давал согласие, исключали из списков личного состава своих подразделений ради продолжения службы за пределами Вооруженных Сил Беларуси.

В ГУР отмечали, что такие случаи были зафиксированы в частности в подразделениях 103-й десантной дивизии Вооруженных Сил Беларуси и Гомельской пограничной группы.

Много ли белорусских военных были завербованы россиянами, в ГУР не уточняли. Но 22 мая украинская разведка сообщила, что в Беларуси похоронили нескольких военных, которые подписали контракт с российскими частными военными компаниями и принимали участие в агрессии против Украины.

Утверждалось, что похоронили погибшего солдата в Марьиной Горке, а в Осиповичах похоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника. Их имен украинское ведомство не называло.

26 мая ByPol сообщил, что в боевых действиях на стороне России принимает участие 55-летний белорусский генерал Александр Карев. Он служил в разных воинских частях Беларуси, прошел путь от летчика до заместителя командующего ВВС и ПВО по званию генерал-майора. В декабре 2021 года Карева освободили от должности и уволили в запас по выслуге лет.

Ранее в СМИ попала информация о гибели 67-летнего белорусского летчика Николая Маркова. Сначала об этом сообщил ресурс MilitaryAviation.in.UA со ссылкой на авиационные форумы. Утверждается, что он служил в частной военной компании, летал Су-25. Самолет Маркова был сбит над Папасной Луганской области 12 мая. Похоронили его в Лиде.

Погибшие

Радио «Свобода» 1 июня опубликовало сведения о еще четырех связанных с Беларусью военных, которые воевали на стороне России и погибли. Правда, не все они имели белорусские паспорта.

25-летний Владислав Чернов родился в Могилевской области, когда ему было 2 года, семья переехала в Тамбовскую область России. Служил в российской армии по контракту. Погиб 28 марта. Награжден посмертно российским орденом за мужество.

Илья Курналев (позывной Белорус) родился в 2000 году в Ганцевичах Брестской области, но семья потом переехала в Донецк. Погиб 30 марта. Обстоятельства гибели неизвестны.

Гражданин Беларуси Петр Лузанов (1988 года рождения) погиб 24 марта. Имел звание капитана, командовал ротой в формированиях «ДНР». Согласно сайту «Миротворец», Лузанов был родом из Мозыря, учился в Военной академии в Минске. Вероятно, воевал на Донбассе еще в 2014-2015 годах, имел позывной Петрович.

В апреле во время атаки на позиции полка «Азов» в Мариуполе погиб майор Павел Евглевский (позывной Кадет). По информации Российского союза офицеров запаса, Евглевский родился в Лиде в 1971 году, окончил Минское суворовское училище. Потом учился в Донецком высшем военно-политическом училище. Воевал на Донбассе с 2014 года, возглавлял 4-й батальон 105-го полка «ДНР».

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