Ленд-лиз начал приносить первые плоды5
- Telegram-канал "Запретное мнение"
- 5.06.2022, 9:23
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ВСУ наносят контрудары, оккупанты вынуждены отступать.
Поступает информация, что ВСУ перешло к контрнаступлению по целому ряду направлений.
Наибольшие успехи достигнуты в Северодонецке, где российские оккупационные войска были вынуждены отступить, сдав стратегически важные позиции.
Судя по всему, ленд-лиз начал приносить первые плоды, становясь финальным гвоздём в крышку гроба и так изрядно помятой путинской армии.
Желание престарелого вождя захватить всё и сразу сыграло с ним злую шутку.
"Жадность фраера сгубила".
Имеющегося количества солдат и техники (часть из которой, к тому же, оказалась совершенно непригодной в условиях реальных боевых действий) для завершения "специальной военной операции" катастрофически не хватает.
И если дополнительное "пушечное мясо" по регионам РФ ещё можно наскрести, то новую технику в условиях жесточайших санкций брать просто негде.
Не зря экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин призывает к введению в РФ военного положения с тотальной мобилизацией и созданию заградотрядов на ключевых направлениях "НеВойны".
В правящей элитке всё громче звучат голоса, призывающие остановиться на захваченных территориях и уже сейчас перегруппировать войска для их обороны, но Путин, искренне верящий тем папкам с отчётами, которые приносят ему коррумпированные генералы, требует исполнять первоначально поставленную задачу.
При сохранении нынешней динамики, уже к середине лета российские войска окончательно утратят наступательный потенциал и сядут в глухую оборону, которую ВСУ будут пробивать при помощи поставляемого Западом вооружения.
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