Как белорусский доброволец с позывным Янки уничтожает оккупантов 5.06.2022, 11:14

Бывший спортсмен и болельщик воюет за Украину.

Игорь Номан (позывной – Янки) в Беларуси профессионально занимался спортом: сначала футболом, позже – единоборствами. Также был постоянным болельщиком команды «Динамо» (Минск). После протестов 2020 года был вынужден уехать в Украину, чтобы избежать уголовного преследования, сообщает «Белсат».

Войну Игорь встретил в Киеве. Говорит, что знал о ее неизбежности. Но верить в такое скорое начало войны все равно не хотелось. На вопрос о страхе на войне Янки отвечает следующее:

«Страха вообще нет. То, что должен делать, ты делаешь. Чего бояться? Страшно только увидеть твоего знакомого, друга или побратима убитым. К этому нельзя быть подготовленным вообще».

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