Соседи Сербии не пропустят самолет Сергея Лаврова 11 5.06.2022, 19:01

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6-7 июня у главы МИД РФ был намечен визит в Белград.

Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустят самолет главы МИД России Сергея Лаврова через свое воздушное пространство. Об этом сообщила сербская газета "Вечерне новости", опубликовав фото соответствующего документа черногорских властей, пишет dw.com

Из-за закрытия балканскими странами неба, намеченный на 6-7 июня визит главы Лаврова в Белград оказался под большим вопросом, и президент Сербии Александр Вучич вынужден лично заниматься его логистикой, сообщила премьер страны Ана Брнабич.

Она также заявила, что из-за сложившейся ситуации в мировой политике "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать".

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