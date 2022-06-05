В Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили семь атак врага 5.06.2022, 22:39

На двух локациях еще продолжаются бои.

На Донетчине и Луганщине украинские военные отбили сегодня 7 атак врага, сообщает группировка Объединенных сил в сводке по состоянию на 21:00.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 41 гражданский объект, из них: 33 жилые дома, больницу, водопровод, комбикормовый завод, машиностроительный завод, сельскохозяйственное предприятие.

В результате этих обстрелов погибло 7 гражданских лиц. Данные о погибших и раненых уточняются.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят русским захватчикам потери в живой силе и технике", - сказано в сводке.

За сутки уходящего года военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 4 танка, 3 артиллерийские системы, 8 боевых бронированных машин и 3 единицы автомобильной техники.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.

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