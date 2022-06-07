Генштаб Украины: Лукашенко планирует увеличить численность армии до 80 тысяч человек

Генштаб Украины: Лукашенко планирует увеличить численность армии до 80 тысяч человек15
- 7.06.2022, 7:59
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Технику, как утверждают украинцы, возьмут со складов.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.
"В рамках создания южного оперативного командования, предусматривается увеличение численности вооруженных сил республики Беларусь до 80 тысяч человек.
Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет технических средств, находящихся на хранении", - говорится в сообщении.
Напомним, численность белорусских войск на данный момент составляет 45 000 военнослужащих и 20 000 гражданского персонала.