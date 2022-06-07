Украинская авиация ударила по россиянам на Николаевщине и Херсонщине 2 7.06.2022, 8:15

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Враг потерял и технику, и живую силу.

Украинская авиация нанесла удары по вражеским складам боеприпасов на Николаевщине и по скоплению врага на Херсонщине.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениях вражеских сил на Херсонщине, а самолеты - по складам боеприпасов на Николаевщине. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

С целью восстановления утраченного положения враг, при поддержке артиллерии и армейской авиации, совершил наступательные действия в направлении Лозовое – Белая Криница, успеха не имел. Для уточнения позиций войск враг вел воздушную разведку БпЛА.

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