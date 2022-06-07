Ученые с помощью томографии мозга отличили либерала от консерватора 2 7.06.2022, 8:44

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Биологические и неврологические корни политических взглядов уходят намного глубже, чем считалось ранее.

Коллектив политологов, психиатров и психологов из Государственного университета Огайо, Медицинской школы Университета Питтсбурга и Нью-Йоркского университета (США) провел крупнейшее в своем роде исследование с использованием метода функциональной магнитно-резонансной томографии мозга (фМРТ), которая помогла точно предсказать, был человек консерватором или либералом. Результаты представлены в журнале PNAS Nexus, пишет Naked science.

Политическая идеология — система представлений о правильном устройстве общества и о том, как его можно достичь, а также взглядов на политическую жизнь, отражающей интересы, идеалы и настроения людей. Это понятие многомерно, однако чаще всего его условно разделяют на «левое» и «правое»: либерализм и консерватизм. Распределение предпочтений в этом поле среди жителей той или иной страны (в основном демократических) определяет ее социальную, экономическую и экологическую политику, затрагивая многие элементы общества.

Авторы множества предыдущих работ определили демографические модели, связанные с политической ориентацией, и помогли понять, как она влияет на поведение людей. Впоследствии ученые решили искать корни политических взглядов в самом мозгу, появилась даже область исследований, которую назвали политической нейробиологией. Выяснилось, что между либералами и консерваторами есть различия в фундаментальных когнитивных и эмоциональных процессах.

Выборкой для нового исследования, которое, конечно, опиралось на ранние работы, послужили 174 здоровых молодых человека, участники проекта Wellbeing от Университета штата Огайо (средний возраст — 21,4 года, 61 мужчина и 113 женщин). Мозг каждого испытуемого в течение полутора часов сканировали при помощи функциональной МРТ, пока он выполнял восемь задач или просто ничего не делал. Так, в одном из заданий добровольцам показывали снимки людей с нейтральными, счастливыми, грустными и испуганными лицами. Второе было нацелено на эпизодическую память, а третье предполагало вознаграждение: участники могли выиграть или проиграть деньги в зависимости от того, как быстро нажимали на кнопку.

Помимо этого, все заполнили анкеты, включавшую вопросы о возрасте, уровне образования, доходе, родителях, принадлежности к политическому течению, родном городе и месте проживания. Испытуемых просили оценить по шестибалльной шкале, к кому они себя относят — либералам или консерваторам. Затем ученые использовали эти ковариаты для построения прогностических моделей политической идеологии, которые потом сопоставляли с результатами фМРТ. Для анализа сканов задействовали искусственный интеллект и ресурсы Суперкомпьютерного центра Огайо.

«Мы показали, что функциональная связность мозга (влияние, которое активность одной группы нейронов оказывает на активность другой отличной группы нейронов. — Прим. ред.) выявляет заметные и отличительные черты среди либералов и консерваторов и эти закономерности можно с высокой точностью идентифицировать при помощи современных методов искусственного интеллекта», — отметили исследователи.

Задания на эмпатию, вознаграждение и память оказались самыми значимыми предикторами политической идеологии, но в целом с ней коррелировали все характеристики функциональной связи во всех задачах, включая состояние покоя. Задание с использованием вознаграждения помогло обнаружить приверженцев крайне левых либо крайне правых взглядов, а сильнее всего с политической принадлежностью была связана активация миндалевидного тела, нижней лобной извилины и гиппокампа.

Хотя ученым не удалось установить причинно-следственную связь (это станет поводом для дальнейших исследований), их результаты подтвердили, что биологические и неврологические корни политических взглядов уходят намного глубже, чем считалось ранее.

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