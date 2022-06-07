Разведка: Украина отбила часть Северодонецка 7.06.2022, 9:18

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РФ хочет отрезать город с севера и юга.

Украина отбила часть Северодонецка, однако РФ хочет отрезать город с севера и юга и продолжает оккупировать восточные районы.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

"В течение выходных украинские войска отбили часть Северодонецка, хотя российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы. Более широкий план России, вероятно, продолжает заключаться в том, чтобы отрезать Северодонецк как с севера, так и с юга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия достигла успехов на южном направлении региона, ее прогресс у Попасной застопорился в течение последней недели.

"Сообщения о мощных обстрелах вблизи Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится к новым усилиям на северном направлении. России почти наверняка нужно будет достичь прорыва по крайней мере на одном из этих направлений, чтобы перевести тактические достижения на успех на оперативном уровне и продвинуться к своей политической цели – контролировать всю Донецкую область", - добавили в ведомстве.

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