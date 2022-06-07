Львовские десантники разбили элитный полк РФ в Луганской области 7 7.06.2022, 14:35

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Видеофакт.

Львовские десантники уничтожили элитное подразделение армии РФ и полсотни единиц вражеской техники.

Бой между ВСУ и оккупантами длился 14 часов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Львовские десантники уничтожили около 50 единиц личного состава так называемого элитного полка рф. Это произошло недавно во время боя, который длился около 14 часов. Тогда враг хотел перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины. Но десантники 80 десантно-штурмовой бригады сдержали наступление. Наши воины из гранатомета NLAW подожгли российскую БМД. Когда враг встретился в близком контактном стрелковом бою с украинскими десантниками, отступил. И оставлял в лесополосе тела своих погибших", — рассказал Козицкий.

По его словам, бой был тяжелым, даже раненые бойцы отказались от эвакуации и продолжили вести огонь, пока враг не отступил.

"В тот день на этом драке 80-й бригады не остановились. Артиллерийские подразделения 80 бригады нанесли массированный артиллерийский удар, в результате которого проредили ряды оккупантов и их техники", — отметил Козицкий.

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