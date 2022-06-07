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Украинские военные уничтожили оккупантов под Изюмом в Харьковской области

  • 7.06.2022, 14:02
  • 4,724
Украинские военные уничтожили оккупантов под Изюмом в Харьковской области

Наступление оккупантов не удалось.

Об этом сообщил военный обозреватель Роман Бочкала, пишет "Апостроф".

Защитники Украины из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" разгромили российских оккупантов под Изюмом, где сейчас продолжаются активные боевые действия.

В районе Изюма российские оккупационные войска пытаются наступать, однако получают мощное сопротивление военнослужащим Вооруженных Сил Украины, поэтому каждая атака заканчивается для оккупантов поражением и потерять как в личном составе, так и в военной технике.

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