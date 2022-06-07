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Воины бригады им. Якова Гандзюка уничтожили российскую БМП на Херсонщине

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  • 7.06.2022, 15:49
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Воины бригады им. Якова Гандзюка уничтожили российскую БМП на Херсонщине

Видеофакт.

Силы обороны Украины уничтожили бронетехнику оккупационной армии России в Херсонской области.

На этот раз врагу противостояла 59-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных Сил Украины имени Якова Гандзюка, которая и опубликовала видео с горящей техникой.

Военные отметили, что огнем украинских защитников, была поражена российская боевая машина пехоты.

Техника находилась на позициях в полевом укрытии в лесопосадке на Херсонщине.

В мотопехотной бригаде не уточнили, каким оружием была поражена российская БМП.

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