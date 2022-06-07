Мобильный оператор life:) повышает тарифы на многие услуги 4 7.06.2022, 21:29

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В мае подняли тарифы на свои услуги А1 и МТС.

Мобильный оператор life:) с 15 июня повысит тарифы на многие услуги, в том числе абонплату по тарифным планам, а также на роуминг. Об этом сообщается на сайте компании. Напомним, ранее в мае подняли тарифы на свои услуги А1 и МТС, это было связано с повышением НДС на услуги передачи данных — с 25 до 26%. Речь про услуги доступа в Сеть от интернет-провайдеров, а также про мобильный интернет от сотовых операторов.

С 15 июня вырастет абонентская плата по многие тарифам. К примеру, на тарифе «Голос» 2 она станет 12,9 рубля в месяц (сейчас — 11,9 рубля). Абонплата на тарифном план «Шейк Мини» также увеличится на 1 рубль и составит 13,9 рубля в месяц.

Абонентская плата за тариф «Всё включено» с 15 июня составит 23,9 рубля.

Меняется также стоимость пакетов SMS и минут. Например, для 100 минут во все сети ценник вырасту до 6 рублей в месяц. Сменить тарифный план можно будет за 3,5 рубля, а платно заменить SIM — за 5 руб. «Заказать детализацию в салоне будет стоить 3 рубля», — уточняют в компании.

Также подорожают роуминг и международная связь.

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