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Украинские артиллеристы уничтожили российские «Грады» вместе с боекомплектом

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  • 7.06.2022, 21:50
  • 5,820
Украинские артиллеристы уничтожили российские «Грады» вместе с боекомплектом

Видеофакт.

В сеть попали кадры уничтожения украинскими артиллеристами российских Градов и боекомплекта для них в Запорожской области.

Об этом сообщил пользователь твиттера Necro Mancer.

«Пологовский район Запорожская область. 44 ОАМБр накрыли реактивщиков противника», - отмечается в сообщении.

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