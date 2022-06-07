Украинские артиллеристы уничтожили российские «Грады» вместе с боекомплектом

Ну и ладно, они всё равно были дотационные (с) ЛА

Пологовский р-н Запорожская обл., #44оабр #всу накрыла реактивщиков противника https://t.co/6NzCboazEu #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/6ubMAfQgPZ