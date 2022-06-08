Американские аналитики: Россия начала отвод своих войск с позиций в южном направлении 2 8.06.2022, 7:47

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Для этого есть две причины.

Российские силы начали отвод своих войск с позиций в Запорожской области.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке.

По данным аналитиков, оккупанты решили поступить так по двум причинам:

либо для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы,

либо для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области.

Но в ISW в настоящее время не могут подтвердить местонахождение этих сил.

Кроме того российским войскам не удалось вернуть передовые позиции на западном (ныне контролируемом Украиной) берегу реки Ингулец.

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