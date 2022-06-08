Как дроны показали себя в войне за Украину 1 8.06.2022, 8:06

1,546

И ВСУ, и армия России активно применяют беспилотные летательные аппараты.

В первые дни войны в Украине, видео разгрома российской танковой колонны, снятое с беспилотника, облетело весь мир. На кадрах запечатлена колонна бронетехники, предположительно 90-й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии, которая попала в засаду под Киевом. Служба безопасности Украины заявила, что перехватила радиопереговоры предположительно российского офицера, находившегося в колонне. Аудиозапись передали СМИ. Офицер сообщал следующее: «Очень много потерь. Ждали нас. Командир полка погиб. По остальным разбираюсь…. Нас били: артиллерия, танки, с беспилотников, как я понял, “Байрактары” летают», сообщает «Голос Америки».

Взаимодействие дронов в воздухе, и артиллерии на земле, играют решающую роль в битве за Украину, считает Скотт Бостон (Scott Boston), военный аналитик из корпорации RAND: «Беспилотник будет выделяться как одна из немногих ключевых возможностей, которые мы начинаем использовать. Мы как будто стали осознавать с ними эффект инноваций. Мы становимся свидетелями того, как дроны превращаются в важный фактор наземной войны. Мы наблюдали это во время войны в Нагорном Карабахе. Мы видели, как в Сирии обе стороны конфликта использовали беспилотники».

Большинство военных экспертов сходятся во мнении, что одним из залогов успеха при обороне и контратаках Вооружённых сил Украины, воюющих с превосходящими силами противника, является эффективное применение в бою беспилотных летальных аппаратов. Особо подчеркивается эффективность турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Сельчук Байрактар, главный технический директор корпорации Baykar Technology, сообщил агентству «Рейтерс», что после вторжения России в Украину спрос на этот дрон вырос в разы.

Российская армия также активно использует беспилотники. В распоряжении военных есть такие модели дронов как «Гранат», «Элерон», «Зала», «Тахион», «Застава» и «Орлан». Они способны вести разведку местности и корректировать артиллерийский огонь.

Информации о применении российской армией ударных дронов немного. Последний раз Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинской РСЗО ударным дроном «Форпост-Р» – лицензионной копией израильского Searcher 2.

Российские авиаконструкторы разработали несколько тяжелых ударных дронов. ОКБ Сухого спроектировали летательный аппарат «Охотник», по схеме «летающее крыло», наподобие американского бомбардировщика B-2 Stealth с размахом крыла 9 метров и взлетной массой более 20 тонн. Ожидается, что его серийное производство начнется в 2023 году.

Авиаконцерн «Кронштадт» построил для Минобороны РФ два тяжелых ударных БПЛА - «Сириус» и «Орион». Аппарат «Орион» уже демонстрируется на полигонах. Его максимальная взлетная масса более 1 тонны, а крейсерская скорость полета - 200 километров в час. Дрон может нести боевую нагрузку более 200 килограммов. Данных о «Сириусе» практически нет, известно, то он является модернизированной версией «Oриона». Оба беспилотника построены по схеме американского MQ-1 Predator.

Элла Аткинс, профессор кафедры аэрокосмической техники Мичиганского университета (Ella Atkins, University of Michigan), считает, что главная задача при использования беспилотных авиационных систем – в критической ситуации защитить человеческие жизни. Профессор Аткинс сказала: «Для меня важной отличительной чертой беспилотного летательного аппарата, является его универсальность. Вы можете послать его туда, куда вы хотите, и когда хотите. Все это при минимальных затратах. Но самым решающим моментом здесь является то, использование беспилотника, исключает риск для жизни людей».

Соединенные Штаты направляют в качестве военной помощи ВСУ ударный дрон MQ-9 Reaper, разведывательные RQ-20 Puma и Raven, а также дроны-камикадзе Switchblade.

Администрация президента Джо Байдена также планирует передать ВСУ ударные дроны MQ-1C Gray Eagle, более известные как Predator, сообщило во вторник агентство «Рейтерс» со ссылкой на три анонимных источника. Дроны этого типа способны нести до восьми ракет Hellfire класса «воздух-поверхность».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».