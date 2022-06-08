ВСУ успешно сдерживают штурм в Северодонецке, боевые действия продолжаются 1 8.06.2022, 8:27

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Украинские бойцы отбили несколько наступлений оккупантов.

В Северодонецке Луганской области Вооруженные силы Украины сдерживают штурм оккупантов, боевые действия продолжаются. Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром 8 июня в "Фейсбуке".

"На Северодонецком направлении наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отбросили оккупантов", – говорится в сообщении.

Также на Лиманском направлении оккупанты предприняли попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, но успеха не имели и отошли.

"На Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Травневое, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Видродження и Яковлевка. В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции", - сообщили в Генштабе.

За сутки украинские военные на Донецком и Луганском направлении отбили 11 атак оккупантов.

"Уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – говорится в сообщении.

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