Генштаб ВСУ обновил данные о колоссальных потерях России
- 8.06.2022, 11:16
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За сутки больше всего потерь противник понес на Славянском направлении.
С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили около 31 тысячи 500 захватчиков.
Об этом на своей странице в «Фейсбуке», сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:
личного состава – около 31500 (+140) человек,
танков ‒ 1393 (+3) ед.,
боевых бронированных машин – 3429 (+13),
артиллерийских систем – 703 (+9),
РСЗО – 213 (+6),
средства ПВО – 96,
самолетов – 212,
вертолетов – 178 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
крылатые ракеты – 125,
корабли/катера – 13,
автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1),
специальная техника – 53.
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.