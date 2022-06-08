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Генштаб ВСУ обновил данные о колоссальных потерях России

  • 8.06.2022, 11:16
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Генштаб ВСУ обновил данные о колоссальных потерях России

За сутки больше всего потерь противник понес на Славянском направлении.

С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили около 31 тысячи 500 захватчиков.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке», сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31500 (+140) человек,

танков ‒ 1393 (+3) ед.,

боевых бронированных машин – 3429 (+13),

артиллерийских систем – 703 (+9),

РСЗО – 213 (+6),

средства ПВО – 96,

самолетов – 212,

вертолетов – 178 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),

крылатые ракеты – 125,

корабли/катера – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1),

специальная техника – 53.

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются.

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