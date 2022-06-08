Белорусские автоперевозчики массово продают почти новые тягачи 1 8.06.2022, 13:32

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Фото из объявления на av.by

Работы нет.

Белорусские автомобильные грузоперевозчики выставляют на продажу тягачи и сцепки. На сайтах с объявлениями можно найти даже относительно новую автотехнику, за которую еще не рассчитались с банками и лизинговыми компаниями. Блог «Отражение» поинтересовался, не связана ли продажа тягачей и сцепок с введенными санкциями ЕС и контрсанкциями Минска. Как оказалось, в некоторых случаях связано. «Работы нет, в Европу не пускают», — объяснили в одной из фирм журналисту блога, который позвонил им как покупатель.

Около ста тягачей выставили на продажу с начала марта этого года на сайте av.by, из них около десяти — «головы» не старше одного-двух лет.

Mercedes-Benz Actros 1851, 2021 года выпуска с полуприцепом продается в Витебске за 395 000 рублей или 151 719 долларов, продавец готов на «разумный торг». У машины «детский» пробег — 68 653 км.

— Сейчас машина находится в рейсе, как приедет, ее можно будет посмотреть. Она новая, с ней все в порядке. Просто мы решили свежую технику продать, чтобы кредитную нагрузку снять, у нас 148 тысяч по кредиту. Потому что с работой тяжеловато, а машин много, мы не справляемся, — сообщили по телефону, указанному в объявлении.

MAN TGX 18 440, 2021 года выпуска продают в Могилеве. Пробежала машина 170 000 км.

— Работы нет, вот и продаем. Никаких проблем по машине нет. Купили в марте прошлого года, в начале апреля она выехала на линию. Ездила в Россию. Тягач в лизинге, но банк сказал, что разрешит продать, — рассказал продавец.

DAF XF 106 530, 2021 года выпуска продают в Кобрине. Как оказалось, на фирме, помимо этого, выставили на продажу еще два тягача такого же возраста. Все они куплены в кредит, за который еще не рассчитались.

— В Европу не пускают, поэтому и продаем, — объяснил перевозчик.

Напомним, с 9 апреля Евросоюз запретил автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, для белорусских и российских компаний. Ограничения были приняты «в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины».

15 апреля Беларусь ввела запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в ЕС. Теперь фуры с европейскими номерами пересекают нашу границу для того, чтобы в отведенных местах перецепить полуприцеп на белорусский тягач или сделать перезагрузку.

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