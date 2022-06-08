Россия развернула огневые точки из старых танков Т-62

Россия развернула огневые точки из старых танков Т-624
- 8.06.2022, 21:04
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Десятки вражеских танков появились в районе Васильевки.
Российские оккупанты усиливают свое присутствие на ряде направлений и обустраивают новые огневые точки. Об этом сообщает Минобороны Украины в среду, 8 июня.
"На Запорожском напрвлении российский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки (35 км южнее Запорожья) развернуто до 30 вражеских танков Т-62 в качестве долговременных огневых точек", – говорится в сообщении.
Также Россия готовится к ударам по Украине с территории временно аннексированного Крыма.
"В районе Мелководного (8 км до административной границы с Херсонской областью) российский агрессор развернул ракетный дивизион ОТРК Искандер-М", – добавили в военном ведомстве.