В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью 3 8.06.2022, 21:31

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Наблюдается очередной этап проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

В Генеральном штабе Вооруженные Силы Украины рассказали о провокационных пролетах авиации РФ и ситуации на границе с Беларусью. Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру и усиленно охраняет участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

Об этом говорится в новом сводке Генштаба ВСУ.

Так, на Волынском и Полесском направлениях, в рамках очередного этапа проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси, осуществляется перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации.

В то же время, на Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходина, Рыжовка и Великая Писаревка Сумской области. Кроме того, противник выполнял провокационные пролеты армейской авиации вдоль государственной границы Украины.

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