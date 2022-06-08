В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью3
- 8.06.2022, 21:31
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Наблюдается очередной этап проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси.
В Генеральном штабе Вооруженные Силы Украины рассказали о провокационных пролетах авиации РФ и ситуации на границе с Беларусью. Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру и усиленно охраняет участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
Об этом говорится в новом сводке Генштаба ВСУ.
Так, на Волынском и Полесском направлениях, в рамках очередного этапа проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси, осуществляется перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации.
В то же время, на Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходина, Рыжовка и Великая Писаревка Сумской области. Кроме того, противник выполнял провокационные пролеты армейской авиации вдоль государственной границы Украины.