100-летней итальянке продлили водительские права 1 8.06.2022, 23:44

Документ теперь действует до 2024 года.

100-летняя жительница итальянского муниципалитета Бреганце Кандида Удерцо успешно сдала тест на восстановление водительских прав и стала по крайней мере третьим человеком в Италии, который сделал это по достижении столетия.

Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Удерцо возобновили лицензию на управление автомобилем после того, как она подтвердила, что имеет достаточно острое зрение. Документ теперь действует до 2024 года.

"Обновление (прав) меня и радует, и делает более свободной. Мне повезло, мне 100 лет, и то, что я так здорова, для меня диковинка. Я никогда не принимаю таблеток, только время от времени пью снотворное", – говорит женщина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».