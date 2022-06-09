Генштаб ВСУ: Белорусская армия учится воевать с ДРГ 7 9.06.2022, 7:48

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Как проходят учения белорусских войск на украинской границе.

В Беларуси военные учатся воевать с диверсионно-разведывательными группами условного противника.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Обстановка существенных изменений не претерпела.

"В рамках проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил республики Беларусь отрабатываются задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника", - говорится в сообщении.

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