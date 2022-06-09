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На БТ заявили, что Украина «хотела атаковать белорусских военных с помощью дрона»

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  • 9.06.2022, 8:53
  • 6,076
На БТ заявили, что Украина «хотела атаковать белорусских военных с помощью дрона»

Его якобы запустила украинская ДРГ.

На лукашистском телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет, в котором утверждается, что Украина «хотела атаковать Беларусь с помощью дрона со смертельным грузом». Авторы заявляют, что он был вооружен боеприпасами от автоматического гранатомета АГС-17 и ему нужно 3 минуты, чтобы «сбросить заряды, в расположение белорусских войск».

По представленной информации, его обнаружили и нейтрализовали утром 30 мая на границе белорусские подразделения радиоэлектронной борьбы.

Утверждается, что в памяти квадрокоптера остались фотографии, которые доказывают, что он был запущен с территории Украины, а даже снимок диверсионной группы, которая якобы запустила дрон в Беларусь.

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