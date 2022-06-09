СМИ узнали о попытке украинских военных деблокировать «Азовсталь» 6 9.06.2022, 13:19

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Стали известны детали операции.

Украина не только спланировала, но и пыталась провести деблокаду завода "Азовсталь"в Мариуполе, где на то время уже несколько недель держали оборону защитники, однако группа бойцов, которые выдвинулись в сторону города, столкнулась с бешеным натиском оккупантов и вынуждена была отступить.

Об этом сообщило издании "Украинская правда"со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, деблокада Мариуполя была возможной на первых этапах, но с каждым днем становилась все менее реальной.

Президент Украины Владимир Зеленский и верхушка командования армии, по данным издания, разделяли осторожный оптимизм относительно возможности освобождения защитников "Азовстали".

Но одна попытка деблокады была не только спланирована, но и воплощена в жизнь. Она состоялась после нескольких недель кровавой блокады Мариуполя. Под общим командованием Главного управления разведки (ГУР) из района Гуляйполя в сторону Мариуполя вышла группа, которая должна была прорваться в город.

В составе этого подразделения была часть ГУРовцев, часть военных ВСУ, часть бойцов "Азова".

По словам собеседника издания, изначально планировалось, что им дадут танки и бронемашины более 80 единиц, однако, когда дошло до дела, то собрали всего несколько танков, БМП и БТРов (до 20 штук).

Несмотря на это группа все же выдвинулась в сторону Мариуполя. Она прошла около 10-15 км, натолкнулась на яростный натиск оккупантов и должна была отступить.

Собеседники подчеркивают, что для успешности деблокады в поддержку украинских сил должен был происходить одновременный встречный прорыв Мариупольского гарнизона. Но это стало нереально после действий 36-й бригады морской пехоты.

Сначала 4 апреля один батальон 36-й бригады внезапно сдался в плен, а потом неожиданно командир 36-й бригады Владимир Баранюк, никого не предупредив, принял решение пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял много людей. Также, по словам командира "Азова" Дениса Прокопенко, многие люди были брошены на произвол и попали в плен.

Другой собеседник издания, близкий к "Азову", рассказал, что морпехи сдались с танками, РСЗО и боеприпасами, чем сильно ослабили силы обороны.

После этого стало понятно, что деблокада малыми силами с неоккупированной территории даже на одном направлении невозможна.

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