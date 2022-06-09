Украинские артиллеристы на юге мастерски «поджарили» позиции оккупантов

Украинские артиллеристы на юге мастерски «поджарили» позиции оккупантов2
- 9.06.2022, 13:54
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Ни окопы, ни маскировка не помогли захватчикам.
На юге Украины российских захватчиков стало чуть меньше. Артиллеристы из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, как мастерски "поджарили" скрытые позиции врага.
Видео обнародовали в телеграм-канале СтратКом ЗСУ.
Отмечается, что ни окопы, ни маскировка не помогут российским захватчикам.
24-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода – военное формирование механизированных войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Находится в составе оперативного командования "ОК Пивдень".