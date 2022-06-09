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Бойцы ВСУ показали филигранную работу по уничтожению российской БМП

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  • 9.06.2022, 17:16
  • 2,626
Бойцы ВСУ показали филигранную работу по уничтожению российской БМП

Видеофакт.

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которая дислоцируется в Винницкой области, показали филигранную работу по уничтожению российской военной техники и оккупантов.

Видео опубликовали на странице бригады в Facebook.

Военные шутят, что они, как могут, пытаются помочь уставшим российским военным, поэтому отправляют их на отдых. Более того, вечный. 

"Еще один экипаж орков "сгорел на работе". Слишком много на себя взял", – говорится в публикации.

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