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Суд в Литве отклонил жалобу «Беларуськалия» на запрет транзита в Клайпеду

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  • 9.06.2022, 20:16
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Суд в Литве отклонил жалобу «Беларуськалия» на запрет транзита в Клайпеду

Никакой компенсации режим Лукашенко не получит.

Литовский верховный административный суд отклонил жалобу "Беларуськалия" на запрет железнодорожного транзита в Клайпедский морской порт калийных удобрений белорусского производства, сообщает Delfi. Соответственно, никакой компенсации за "упущенную выгоду" или что-либо ещё Беларусь не получит. 9 июня суд признал, что договор Литовских железных дорог с белорусским производителем и экспортером удобрений создавал угрозу национальной безопасности страны. Таким образом были признаны законными и обоснованными прежние решения правительства Литвы и специальной комиссии.

Правовое регулирование в рамках Евросоюза заключается в том, что вопросы национальной безопасности находятся в исключительной компетенции национальных инстанций. Поэтому суд постановил, что Литва имела право на оценку с этих позиций договоров с "Беларуськалием", который попал под санкции со стороны ЕС и США.

Транзит калийных удобрений из Беларуси через Литву был прекращён с 1 февраля 2022-го. Власти Беларуси до сих пор не решили проблему с альтернативными путями поставок за рубеж.

"Беларуськалий" подавал жалобу в литовский суд ещё в январе.

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