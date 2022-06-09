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Известных россиян обвинили в «финансировании госпереворота в Беларуси»

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  • 9.06.2022, 20:57
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Известных россиян обвинили в «финансировании госпереворота в Беларуси»

Среди них Макаревич, Галкин, Дудь.

В российских пропагандистских телеграмм-каналах Андрея Макаревича, Максима Галкина, Юрия Дудя и других известных россиян обвинили в том, что они «спонсировали государственный переворот в Беларуси».

Российские звезды якобы донатили деньги в фонд BYSOL. Всего таким образом якобы «оскоромились» более пяти тысяч граждан РФ, пишет «Наша Нiва».

Эти известия Андрей Макаревич иронично прокомментировал у себя в Фейсбуке:

«А ведь я еще марсиан к батьке подсылал, зараженных оспой обезьян, и стекло битое ему в суп сыпал!».

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