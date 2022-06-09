Посол Польши в РФ: В Калининграде уже ощущают западные санкции 3 9.06.2022, 21:01

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Кшиштоф Краевский

Кшиштоф Краевский посетил Калининградскую область РФ.

Россияне, проживающие в Калининграде, на четвертый месяц войны РФ против Украины уже ощущают западные санкции и международную изоляцию, передает «Радио Польши».

Таким мнением поделился посол Польши в России Кшиштоф Краевский, который недавно посетил Калининградскую область:

«Мне кажется, что здесь все больше понимают, в чем причина такого положения — чувствуют санкции во многих областях, в т.ч. в связи с проблемами с доставкой некоторых продуктов и растущими ценами и инфляцией».

Ассортимент товаров в российских магазинах сократился, снизилось качество продукции, в основном содержащей элементы современной электроники. Россияне также ощущают международную изоляцию, связанную с закрытием воздушного и морского пространства для российских перевозчиков.

За четыре месяца из России ушли более 1000 западных компаний, включая торговые сети, автомобильные и авиационные концерны, IT-компании.

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