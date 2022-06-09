Гайдай: Потери оккупантов на востоке значительно превышают украинские
- 9.06.2022, 22:15
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Один к десяти.
Российские оккупанты несут гораздо большие потери на востоке, чем украинские войска. Соотношение ликвидированных солдат примерно "один к десяти".
Такой информацией поделился глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в разговоре с "Радио Свобода" сегодня, 9 июня.
"Про потери я не могу сказать. Это военное командование может комментировать такие вещи. Но могу сказать, что вот сколько держусь с парнями, сколько общаюсь с ними — почти ежедневно, и с утра и вечером получаю информацию, — то, если сравнивать потери с нашей стороны и потери со стороны российской, то здесь вообще нечего сравнивать. Потому что, ну, я не знаю — один к десяти", — заявил Гайдай.
Глава Луганской ОВА подчеркнул: враг теряет гораздо больше бойцов по сравнению с украинским войском. Это касается как Северодонецка, так и востока в целом.