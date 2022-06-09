На Донбассе ВСУ отбили семь атак врага 9.06.2022, 23:09

Уничтожено более 30 единиц техники оккупантов.

Украинские военные смогли отбить семь атак солдат РФ в Донецкой и Луганской областях и уничтожить 33 единицы военной техники.

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.

Отмечается, что за сутки бойцы ВСУ уничтожили:

10 танков;

7 артиллерийских систем;

4 боевых бронированных машин;

3 специальных бронированных автомобиля;

4 единицы автомобильной техники;

1 склад с боеприпасами.

В то же время в небе Донбасса отряды противовоздушной обороны сбили 5 беспилотников "Орлан-10".

Также, по информации украинского военного руководства, в данный момент на Донбассе продолжаются бои на двух локациях.

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