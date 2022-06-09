На Донбассе ВСУ отбили семь атак врага
- 9.06.2022, 23:09
Уничтожено более 30 единиц техники оккупантов.
Украинские военные смогли отбить семь атак солдат РФ в Донецкой и Луганской областях и уничтожить 33 единицы военной техники.
Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.
Отмечается, что за сутки бойцы ВСУ уничтожили:
10 танков;
7 артиллерийских систем;
4 боевых бронированных машин;
3 специальных бронированных автомобиля;
4 единицы автомобильной техники;
1 склад с боеприпасами.
В то же время в небе Донбасса отряды противовоздушной обороны сбили 5 беспилотников "Орлан-10".
Также, по информации украинского военного руководства, в данный момент на Донбассе продолжаются бои на двух локациях.