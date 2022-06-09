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Bloomberg сообщил о падении контейнерного импорта в Россию на 60%

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  • 9.06.2022, 23:13
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Bloomberg сообщил о падении контейнерного импорта в Россию на 60%

Крупные транспортные компании приостановили свою деятельность в конце февраля.

Морские перевозки в Россию значительно сократились с конца февраля, сообщает Bloomberg. После начала войны в Украине крупные транспортные компании, такие как Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, приостановили свою деятельность.

По подсчетам агентства, среднее количество контейнеровозов в российских водах сократилось на 60% по сравнению с ноябрьскими пиковыми значениями.

В конце апреля Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) временно приостановило публикацию статистики грузооборота российских морских портов, чтобы избежать «дополнительных потенциальных рисков». Аналогичные меры предприняла Федеральная таможенная служба.

Центробанк 21 апреля предупредил, что аналитики ожидают снижения объема импорта товаров и услуг на $113 млрд в 2022 году, до $266 млрд, по сравнению с 2021 годом.

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